Ume da deluje nadmeno, ali mislim da je to više rezervisanost. Drži distancu, ne ulazi u površne razgovore. Pozdravi, klimne, i ode svojim putem - priča mladić koji je često sreće na ulici.

Njena dnevna rutina je jednostavna i tiha. Redovno odlazi na Kalenić pijacu, do obližnje mesare, a zna se videti i kod čuvenog gradskog frizera, odmah pored njene zgrade. Obaveze obavlja bez velike pompe, gotovo nečujno. Uđe, završi, izađe. Ljudi je prepoznaju, ali retko ko joj priđe - ne zbog straha, već iz poštovanja.

Milutin Mrkonjić nije bio samo Anin partner - bio joj je oslonac, saputnik, najbolji prijatelj. Njegova smrt, kažu komšije, nije je samo rastužila - već je promenila do srži.

- Kad je on preminuo, to je bio lom. Mislim da se ona nikad nije do kraja sastavila. Kao da joj je neko istrgnuo pola duše - zaključuje prodavačica u cvećari.