- Ja sam reagovala vrlo burno kada sam saznala. Prvo sam se histerično smejala, a onda sam se pitala - kako je to moguće? Naravno da smo suprug i ja želeli treće dete, da time zaokružimo jedan ciklus. A onda mi doktor kaže: "Ovde kucaju dva srca", a ja ga pitam: "Doktore, je l’ to moj stomak?". Nisam znala šta me je snašlo. A on samo kaže: "Neka je sa srećom" - izjavila je Milena.