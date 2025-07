- Sofija je rekla Igoru da više ne želi da žive zajedno pre dvadesetak dana. On to nije mogao nikako da prihvati i u početku ju je ubeđivao da treba da razmisli o svemu, da se oni vole i da će prevazići krizu. Ali kada je video da se ona uveliko na društvenim mrežama ponaša kao slobodna devojka, odlučio je da i on stavi tačku na ovu farsu. Poslednji put su se videli pre dve nedelje, kada su razgovarali o razvodu i zasad su u korektnim odnosima. Dogovor je da se rastanu sporazumno, ostalo je još da se to formalno obavi - dodao je naš izvor.