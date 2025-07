Da je ova iz prošle kolumne znala ko ostvaruje želje, možda bi pokucala na ista vrata, ali ne znam da li bi je Moćnik primetio. Moćnik iz senke i mlada nada, zvaćemo je Lepotica, iako nije, ali nema veze, dugo su u ljubavnom odnosu. Moćnik je poznat kao desna ruka velikih zvezda, a sada je odlučio da i on iznedri jednu zvezdu. Mislim, pokušaće, nije sigurno da će uspeti.

Lepotica je znala kog da odabere. Velika je razlika u godinama, pa nije ni čudo što je Moćnik pao na mladost. Bilo je tu svega i svačega u njihovom odnosu. Lepotica i nije baš mnogo zaljubljena u Moćnika, ali kad je ostvarenje snova u pitanju, upornost i rizik su glavni faktori. E, Lepotica je bila mnogo uporna i, nakon veze koja traje godinama, dobila je šta je želela - pesme, visokobudžetne spotove, stiliste, dobre autore, ma sve kako je zamislila. Novu nadu muzičke scene imali smo prilike da vidimo često u društvu tih velikih zvezda, međutim, te zvezde se nisu oglašavale povodom toga što im Lepotica nije više samo još jedan fan nego i koleginica. Zašto se to desilo, ni meni nije jasno, mada izgleda da su svi skapirali ko je moćnik, a ko je Lepotica, pa oni pokušavaju da to prikriju time što je neće podržati velike zvezde.

Druga priča je još sočnija. Reč je o Smotanoj, koja me je baš izbezumila. Nije da prvi put čujem kako neko nekog vara, ali Smotana... Izgleda da zaista važi ona stara "ispod Mire sto đavola vire". Ona je u šemi s jednim starijim čovekom, od kojeg je, kao što to obično bude, prvo uzimala novac i skupe poklone, plaćao joj je i putovanja na daleke destinacije, ali se ona izgleda zaljubila. Počela je da uhodi vremešnog biznismena, da ga prati svuda po gradu jer sumnja da ima još neku ljubavnicu. Valjda joj ne posvećuje dovoljno pažnje.

On je to primetio i čovek ne zna kako da se ponaša. S jedne strane mu je drago što Smotana ima simpatije prema njemu, ali, s druge strane, smeta mu jer on nije mislio ništa ozbiljno da ima s njom. Kako stvari stoje, ova sapunica će tek imati zanimljiv rasplet. Biće interesantno šta će se desiti ako u javnosti pukne bruka da Smotana ima sponzora koji je od nje stariji četiri decenije.

Toliko od mene za danas. Čitamo se i sledeće nedelje.