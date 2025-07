Sanja Maletić je rekla da je do prekida njihove saradnje došlo kada je ona trebalo da izbaci svoj drugi album. Kako je navela, nju je isteralo iz takta to što joj je navodno Saša Popović dva puta tražio novac, iako su imali drugačiji dogovor.

- Meni je jako žao što se Saša upokojio. Nisam puno sarađivala sa njim, ali smo imali jako definisan odnos. Sada, sa ovom mudrošću, mislim da sam pogrešila. Postojao je jedan momenat, a to se zove plaćanje ulaza u "Grand". Bila je ogromna svota novca. Kada dolaziš kao novi pevač i prvi put se dogovaraš da izdaš album za "Grand", postojao je taj ulaz. Tada smo se dogovorili i pitala je l' to to? Da li smo sa time završili. Izvadila sam pare iz tašne i to je to - otkriva Sanja Maletić.