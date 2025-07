Voditelj rijalitija koji se emituje na ružičastoj televiziji Darko Tanasijević kaže da je imao napad panike pred ulazak u studio, te je jedva uspeo pred kamerom da sve zamaskira. On je iskreno govorio o svemu, a pomenuo je i šta će se dešavati pred finale "Elite 8" o kom se sve više priča.

- Svako od nas ima neki svoj izraz i način na koji vodi program. Imamo ljude koji nas više vole ili manje vole. Nekima je Milan najsimpaičniji, nekima Dušica, nekima ja. Što se mene tiče, nije mi se desilo da mi izleti neka reč. Milan je drugačijeg senzibiliteta, drugačija mu je energija sa učesnicima, a drugačija i meni. Verujem da nekada u toku tih debata te stvari izlete za crnim stolom. Živi smo ljudi i ne treba to uzeti za zlo. Kad je Milan u pitanju, to je i simpatično i viralno, te bude simpatično gledaocima. Mislim da nikada nije prešao liniju koju ne bi trebalo da pređe. Nekad nas savlada i umor, tu je i način komunikacije koji imaju neki ljudi, pa je nekad teško dopreti do njih.