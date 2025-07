- Terali su me da ugradim silikone. To je bio takav pritisak javnosti, od estradnih menadžera, do koleginica, kolega iz benda. Moj muž i ja smo se šalili, kaže on: "Pa mogli bismo to", a onda ja kažem: "Šta će mi to, strano telo. Za deset godina bih opet morala da radim remont, pa komplikacije povodom operacija", rekla je za Hype Aleksandra Dabić.