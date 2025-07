- Kada je reč o školovanju u Leskovcu, velika je razlika bila u odnosu na Uroševac, bili smo prihvaćeni odlično s obzirom na to da na jugu Srbije važi to "pravilo" ko ima više para, ko ima veću kuću i tako. Tek u srednjoj školi je počelo to, on ima za kafu posle škole, a ja nisam imala i ta finansijska glad nas je dugo pratila - rekla je pevačica.