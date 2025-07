Muzička zvezda se u razgovoru za Kurir prisetio tog perioda koji mu budi samo lepe uspomene:

- Sećam se tog spota, tada nisam ušao u profesionalne vode. Radila se emisija o čika Obrenu Pjevoviću i on mi je pozvao da otpevam, a snimalo se na njegovom imanju. To je bilo mnogo jednostavnije nego danas. Nije se mnogo akalo. Simpatično je to bilo, lepa uspomena. Prva percepcija, sada kada pogledam unazad su mi njegove pesme koje je napisao, a on je bio veliki pesnik.U to vreme je postojala kolonija srpskih pesnika naivaca. U njoj je bio i čuveni Dobrica Erić. Družio se i sa Branimirom Branom Petrović.Davne, 1966. godine sam bio 8 razred osnove i on je tada osnovao jedan poluprofesinalni anasmbl koji se zvao "Rapevana Šumadija". Mene su vodili kao posebno dete i obukli mi narodnu nošnju. To su bila neka druga vremena. Čak sam odabrao Šantića za maturu, jer sam voleo poeyiju. Sećam se jednom su Brana,čika Obren i Dobrica vodili konverzaciju u rimi, verujte mi da je to izgledalo kao da gledam najlepši tenis-ispričao je za Kurir Miroslav.