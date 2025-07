Veljko o Kseniji

- Ksenija je prvenstveno najiskrenija i najnasmejanija devojka koju sam ja video u svom životu. To je neka hemija kojoj ja od samog starta nisam mogao da odolim. Prosto imam osecaj kao da je ovo nekako suđeno, ma koliko to suludo sada u ovim ranim fazama, zvučalo. Ništa što sam ikada pre osetio nije imalo ovakav smisao i ovakav intenzitet - rekao je on tada za portal "My Cup of Tea" i otkrio kako je izgledao njihov prvi izlazak.