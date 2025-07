Slušaj vest

Maja Berović i Sloba Radanović nedavno su objavili duet, koji je već postao letnji hit. Tim povodom, pevači su organizovali druženje sa medijima. Samo za Kurir, Maja i Sloba su komentarisali brojne aktuelne teme - kao i njihovu novu pesmu.

Kako ste zadovoljni kako je publika prihvatila vaš duet?

- Nismo očekivali da će proći sjajno, ne bismo je ni snimali. I uglavnom, kome god smo puštali pre nego što smo objavili pesmu – sve reakcije su bile sjajne - rekla nam je Maja.

- Imao sam već dva-tri nastupa i izveo sam pesmu uživo. Vidim da je dosta ljudi već zna - dodao je pevač.

Mnogi su se iznenadili što ste baš vas dvoje snimili duet. Zbog čega?

- Ljudi očigledno nisu mogli da zamisli taj spoj, ali meni je kad sam čula pesmu Sloba bio prva osoba za koju sam znala da će je doneti na pravi način. On je, zapravo, imao tu pesmu pre mene i odustao je od nje - kazala nam je, dok je Sloba objasnio:

- Ispalo je brzo. Bukvalno, u danu smo se sve dogovorili. Ma šta u danu? U sat vremena. Ja sam svoji deo pesme imao već otpevan. Nisam odustao od pesme. Nudili su mi da je snimim solo, a nije mi delovala kao solo pesma. Delovala mi baš kao duetska pesma.

Slobo, pesma koju si ti napisao nalazi se na prvom albumu Milene Ćeranić.

- Za Milenu sam radio pesmu „Feler“. Ja sam iskreno hteo da bude malo sporija, ali oni su je malo ubrzali. Milena ju je svakako fenomenalno otpevala. Predivno joj je legla pesma, baš onako kako sam zamislio.

Sve vreme čekamo tvoj album, da li se konačno zna kada će biti objavljen?

- Posle leta, samo da vidimo da li ćemo ga kao Maja izbaciti iz delova ili sve odjednom. Ali posle leta će biti.

Da li ste imali priliku tokom snimanja dueta da upoznate vašu decu?

- Nismo! Lava nisam nikad vodila na snimanja - iako on to svaki put traži od mene. Upravo zato što trenutak kad bi on pošao kući, nastao bi potpuni skandal - da idem i ja sa njim, a to onda stvarno ne bi bilo kako treba. Tako da nismo, ali ćemo ih upoznati.

Majo, ti si nedavno objavila i drugi deo svog albuma. Da li si zadovoljna komentarima publika?

- Zadovoljna sam jako. Sve vreme pričam o tome. Potrudila sam se da uradim nešto dragačiji zvuk u odnosu na drugu polovinu albuma. Svakako planiram koncert u Beogradu ali i generalno jednu veću turneju.

Kada već pričamo o koncertima, čini nam se kao da ove godine ima mnogo manje koncerata nego inače – kao i pesama. Zbog čega mislite da je to tako?

- Mislim da je generalno kriza u čitavom svetu na svim poljima - ne samo kada je muzika u pitanju. Prosto, što bi se reklo narodski - ljudi više nemaju toliko para, kao što su nekad imali - bila je iskrena Maja.

- Slažem se sa Majom. Nakon korone, ljudi su se toliko bili uželeli muzike - da su se onako baš ispucali. To se izlazilo, mogli smo da radimo svakog dana bukvalno da smo hteli - i možda je malo došli do tog zasićenja. Možda ljudima jednostavno nije do pesme, možda su ljudi u drugim problemima. Možda je i smena generacija koje dolaze.

Kako komentarišete to što su Jala i Buba imali nastup u Beogradu?

- Što se mene tiče, neka su se vratili. Ne treba davati muzičarima koji nikoga ne vređaju nikakve zabrane - priznala je ona.

- Sve je jasno po reakciji publike na nastupu. Kada su se oni pojavili, bila je potpuna euforija. Jednostavno, nisu oni nikad nikoga uvredili. Ja uvek kažam da postoje mnogo gore stvari koji ljudi iz neki drugi branši rade - a nisu dobili zabranu ulaska. Tako da muzičarima davati zabrane je banalno - kazao je Radanović.

Majo, moram da te pitam o tvom odnosu sa Jelenom Karleušom. Da li ste se čule i kakav vam je odnos trenutno?

- Ja to više ne uspevam da ispratim – niti bih joj uopšte pridavala pažnju, nekome ko apsolutno nema nikakav značaj ni za moju karijeru, ni za mene.

Vratila bih se vaše početke. Ko vam je otvorio vrata u ovaj muzički svet?

- Ja nisam imala tu sreću da mi je neko pomogao. Nismo svi mi te sreće da imamo neki vetar u leđa na početku, da nas neko malo probije – da konekcije. Došla sam u Beograd apsolutno sama i prvo mesto gde sam otišla je bio Mili - i posle Milija je bila Marina - rekla nam je folekerka, dok se Sloba nadovezao:

- Sad razmišljam, isto niko na početku. Ja od malena znam da znam da pevam. Možda sam kasno ušao u taj svet – sa 23 godine, mada mnogi su počinjali i u kasnijim godinama svoje karijere. Tamo u Zrenjaninu je bio moj drugar prijatelj, lokalni pevač Goran Lazić koji mi je tad dao vetar u leđa. Kada sam tako išao da pevam, dosta njih me onako škartiralo - zato što su možda videli u meni konkurenciju. Tada nisam imao svoj mikrofon, nego mi je Goran davao svoj da i ja mogu da idem da pevam. On je ljudska veličina i to su stvari koje se nikada ne zaboraljaju. Vodio me je na svoje nastupe, davao pola dnevnice...

