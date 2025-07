Čovek treba da bude jak

- Ove dve godine me je baš udarilo sve, pravi cunami. Tu čovek treba da bude jak. Sva sreća što ne pijem i ne koristim nikakve supstance, pa sve to shvatam zdravim razumom, onako kako treba - rekao je on.

- Dolazi mi često u snu. Uvek se nešto smeje na nekom biciklu i priča sa mnom, za razliku od moje bivše supruge Jasne, Aleksandrove majke, koja ga jako retko sanja. Možda je do sad jednom samo. A ja baš često. Možda je to zbog toga što ja kad sviram, sviram za njega i za mene. Nešto postoji tu. Mislim da on to oseća i da to dopire tamo do njega na nebu. Bio je sveto dete. Mi smo se molili Svetoj Petki da nam podari dete, ona nam ga je i podarila, a na njen praznik je i umro. Ona ga je uzela za sebe. I šta sad ja mogu da kažem?