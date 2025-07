Izvor Kurira priča o tome da su sad svi postali svesni toga da je kriza počela, ali da niko nema rešenje za to.

Zarade nema

- Ovakvo vreme nikad nije bilo. Šta je tačan razlog, pojma nemam, ali da je loše, jeste. Neki tvrde da ima malo turista iz Srbije u Crnoj Gori, drugi pričaju da ljudi nemaju para i da su ulaznice i rezervacije preskupe... Evo, skoro je u Budvi bio nastup Marine Visković , ma nije bilo više od sto ljudi, verujte. Čuo sam da je Dara Bubamara isto prošla u Puli pre mesec dana. Imala je nastup u nekom klubu, reklama je bila dobro odrađena, ali prazno. S druge strane, Dara je pevala u Budvi i bilo je krcato, znači da ima i do publike, nije samo do pevača. Ubedljivo je najgore prošla Ivana Bum Nikolić , kod nje je došlo 40 ljudi, toliko ulaznica je prodato. Naravno, gazde klubova posle puste ljude da uđu džabe, ali tu zarade nema - navodi naš izvor i dodaje da ima i pevača koji važe za velike zvezde trenutno, ali da su im nedavni nastupi podbacili.

- Iznenadili su me Uroš Živković i Sloba Radanović. Oni važe za tražene pevače i publika uvek dolazi kod njih, ali eto, sad skoro kod Slobe je bilo samo 220 ljudi. Mislim da mu se to nikad nije desilo otkako peva. Kod Uroša još manje, oko 80 prodatih karata - zaključio je naš sagovornik, inače estradni menadžer.

Da je situacija loša, složni su i Maja Berović i Sloba Radanović , koji su to potvrdili u razgovoru za Kurir televiziju.

- Slažem se s Majom. Nakon korone, ljudi su se toliko bili uželeli muzike - da su se onako baš ispucali. To se izlazilo, mogli smo da radimo svakog dana bukvalno da smo hteli - i možda je malo došli do zasićenja. Možda ljudima jednostavno nije do pesme, možda su u drugim problemima. Možda je i smena generacija koje dolaze.