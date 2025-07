Lazić iskreno o informaciji koju je izmislio



- Ja sam u medijima važio za čoveka koji je pravio razne gluposti, skandale. Onda sam Kaći rekao daj da napišem nešto da vidimo šta će da se desi. Da vidimo da li su zaboravili ono što jesam ili ne. Kada sam to objavio nisam očekivao da će toliko da odjekne, a telefon mi se usijao. Nikome se nisam javljao, ni majci ni prijateljima, a Andreani sam se javio jer je ona digla paniku. Rekla je "Kume, nije valjda opet"? Svi su bili u fazonu razveo sam se, niko nije pitao da l je neko umro. Onda sam se javio Andreani i objasnio joj situaciju i rekao da je to šala - obajasnio je Lazič ističući da je to samo mala proba kao marketing za novu pesmu.