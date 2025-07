Srpska influenserka veliča Tompsona

- Doselila sam se u Hrvatsku prošle godine, a na taj korak me je podstakla želja za promenom i boljim životnim prilikama. Privukla me je kombinacija prirodnih lepota, sigurnost i ljudi koji su ovde srdačni i otvoreni. Osetila sam da ovde mogu da započnem novo poglavlje, razvijam se i radim na stvarima koje me ispunjavaju. Taj osećaj da mogu negde da pripadam - to me najviše privuklo.