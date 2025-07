- Nas dve žene, mrkli mrak, oko nas šuma. Odjednom počinju da ti se priviđaju stvari, nema šta ne vidiš. Vidiš nešto svetli, treperi, na kraju je bilo mnogo svitaca, sve je jezivo. Kako je on to nama rekao, nailazi jedan žuti kombi koji nas je sreo već na izlazu iz Valjeva. Prepričali smo im ovu priču, mama je čak u jednom trenutku rekla da će pozvati policiju, na kraju nama ti momci kažu da to nije moguće, da taj čovek sigurno izmišlja. Nama je to takođe prošlo kroz glavu, njegovom automobilu se nismo približavale, ali smo uplašene jer smo same - objasnila je voditeljka i dodala da ova priča zapravo ima jako srećan kraj: