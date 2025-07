"Rijaliti je moja prošlost"

Bliska sa starletom s kojom je njen muž imao aferu

- Prolila sam ja mnogo suza zbog većina, mislim da je to više do mene. Bila sam preosetljiva, dozvolila sam da me sve pogodi, bila sam klinka i neiskusna. Nisam bila dovoljno jaka, Maja i ja smo imale dosta sukoba, ali to je presmešno. Bilo je sve oko ljubavnih priča i njenog odnosa sa Markom koji je... nigde veze. U rijalitiju je teško da se ne posvađaš sa nekim. Svađala sam se i sa mamom i tatom i Markom. U zatvorenom prostoru su sve emocije puta pet. Za Maju nikada nisam mislila da je loš čovek. Nije uvek imala dobre postupke, ali nisam ni ja. Svašta smo tada izgovarale jedna drugoj, ali prebolela sam to i prevazišla. Više to ne gledam kroz loše situacije, sada sam iznad toga. Prvo sam je pozvala u moju emisiju, bilo nam je super, ispoštovala. Naše energije se poklapaju, zato smo se opustile i igrale. Dobila sam neke komentare "Nije ti to trebalo". Zašto? Zašto ne bih plesala, zato što sam mama? Pa valjda i mame plešu, ne znači da više nisam Luna ako sam mama. Nisam bila vulgarna. Sama ideja ljudi iz organizacije je bila se ljudi podsete kako je to nekada bilo. Ko hoće da vidi loše, videće. Smatram da treba da budemo veseli - objasnila je Luna i istakla da je mnogo vremena trebalo da preboli neke stvari.