- Mog oca, čuli su i kad je ćutao. Zato mi je kao njegovoj ćerki nemoguće da prećutim na ovu izjavu. To je ne samo netačno, već i uvredljivo za sve one generacije koje su odrasle uz njegovu muziku - pevale, plakale, slavile i tugovale uz njegove stihove. 'Da se opet rodim' nije pesma koja je trebalo neko da "otkrije" - to je pesma koju su ljudi već davno prepoznali kao deo sebe. Upravo zbog ovakvih izjava, pravi umetnici često ne žele da im iko obrađuje pesme. Jer nije problem u verziji - problem je u egu koji misli da je veći od dela. Pesme mog oca ne treba ti da popularizuješ. One su već tamo gde treba da budu - u narodu, u srrcim, i u večnosti.

To nisu male diskoteke u kojima ti pevaš

To nisu bile male diskoteke u kojima ti pevaš. To su bila mesta gde se pevalo iz duše, a plakalo iz stomaka. To su "široke narodne mase". I ne, to se ne meri Youtube pregledima, trending listama ili brojkom ispod snimka. To e meri time da ljudi danas, godinama kasnije puštaju njegov glas kad im srce drhti, kad duša ne može da im ćuti. Zato, nemoj da pričaš kako si ti donela pesmu narodu. Narod je tu pesmu živeo mnogo pre nešto si je ti snimila. I znao je čiji je to glas. Sinanova pesma nije bila prolazna. Ona je bila večna - napisala je dugu poruku Đulkica na Instagramu.