Verenik neizmerno voli moju ćerku

Ona je već neko vreme srećna u ljubavi, ali svog verenika krije od očiju javnosti. Aleksandra je sada uverena da je upravo njen sadašnji partner njena ljubav za ceo život, te je istakla da on obožava njenu ćerku Leonu, koju je dobila sa Filipom Carem.

- S obzirom na ljubav koju osećamo jedno prema drugom naravno da sam očekivala da će doći do veridbe, ali nisam znala da će to biti baš juče. Zaista sam prijatno iznenađena zbog načina na koji me je zaprosio, ali ne mogu vam otkriti detalje. Samo ću reći da je bilo predivno, ludo i nezaboravno. Spremna sam zato što se volimo, cenimo i pre svega poštujemo što smatram da je glavno za jedan dobar i kvalitetan brak - rekla je Aleksandra.