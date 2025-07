Dok estrada muku muči na Crnogorskom primorju da im se ne otkažu nastupi zbog manjka turista i hitova ove godine, Đole i Vesna Đogani uživaju za sve pare! I ove godine letuju u najskupljem hotelu u Crnoj Gori, gde će provesti puna dva meseca. Za to su, prema rečima našeg izvora, izdvojili preko 35.000 evra. Ali to nije sve. Tu su i dodatni troškovi koje porodica Đogani plaća, kao na primer smeštaj za njihove kućne ljubimce.



Pare nisu problem

- Oni imaju psa i dve mačke koje svi u porodice obožavaju i posvećuju im dosta pažnje. Kada su u Beogradu, Vesna redovno vodi psa na šišanje i kupanje, mačke takođe održava, kao da su joj deca, nema razlike. Zato su ih poveli sa sobom u Crnu Goru na letovanje, a hotel u kom odsedaju godinama ima poseban deo gde borave kućni ljubimci. Naravno, to sve košta, ali za Đoleta pare nisu problem kad je u pitanju zadovoljstvo. Smeštaj za jednu mačku košta 30 evra dnevno, za psa 40. To znači da samo za kućne ljubimce dnevno plaćaju ukupno 100 evra - priča naš sagovornik.

Sin se odvojio od porodice

Za smeštaj porodice Đole je izdvojio mnogo veću sumu. Kako nam kaže izvor, ove godine taj iznos je mnogo veća jer njegov sin Adrijano letuje i s drugovima u Herceg Novom.

- Kako sam čuo, cena za dvomesečno noćenje za njih četvoro, Đoleta, Vesnu i njihovo dvoje dece, iznosi 35.000 evra. Ali nije u pitanju ol inkluziv aranžman jer za hranu i piće u hotelu dodatno plaćaju. Nisu hteli da plate pun iznos jer vrlo često ručaju ili večeraju negde sa strane. Njihov sin Adrijano boravi s njima, a bio je i na letovanju s drugovima u Herceg Novom, pa je Đole sigurno i za to morao dodatno da plati. Zanimljivo je da ovog leta nisu zakazali mnogo nastupa kao ranije, kad su svakog vikenda putovali i radili. Imaju svega nekoliko tezgi jer žele da uživaju u potpunosti, čak neće ni da daju intervjue niti da se pojavljuju u medijima dok su na odmoru.

Sagovornik Kurira, inače blizak s porodicom Đogani, dodaje da ih od jeseni očekuju dodatni troškovi jer planiraju da kupe dve nekretnine u regionu.

- Nedavno mi je Đole pričao da on i Vesna na jesen kupuju neku nekretninu u Puli. To mi je bilo čudno jer znam da letuju svake godine u hotelu u Crnoj Gori, nikad na idu na odmor na Hrvatsko primorje. Otkud sad ideja za kupovinu nekretnine u Puli, ne znam, ali možda planiraju da rentiraju taj stan ili kuću, šta već budu pazarili - govori on i dodaje: