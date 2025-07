Nekadašnja članica grupe "Hurricane" Ksenija Knežević oglasila se na društvenoj mreži Instagram s letovanja i to sa vereničkim prstenom na ruci.

Pevačica je podelila srećne vesti da se verila, a do sada javnost nije imala prilike da je vidi sa svojim izabranikom. Pored vereničkog prstena, Ksenija je objavila i niz fotografija s odmora na kojim se vidi njena sreća.

- Ne znam za ludi kamen, ali znam za album, to će biti neki fazon. Radimo kod Amidžića u studiju novi album. Jaka je konkurencija, mnogo mi se pojedine pesme sviđaju. Ko ne bi voleo da ode na Evrosong - rekla je i dodala:

- Trudim se da ne budem toksična, da ja gledam njegov, pa da on gleda moj. Ne, ne! Ne gledam u telefon, uvek možeš naći nešto što ćeš pogrešno da protumačiš - rekla je Kneževićeva za emisiju ''Premijera - Vikend specijal

- Knez i ja se svađamo dok jedemo, ali samo oko muzičkog izbora. On nikad ne prihvata kritike, ubeđuje me koje pesme su dobre, a koje nisu, ali mora da nauči da sluša i drugu stranu. Jednom prilikom mi je rekao da ću završiti na ulici ako ne budem pevačica i ako se ne budem dovoljno trudila. Nikad nije voleo lenjost i razmaženost. Rekao je da uvek treba da se borim za sebe, da nikad ne dopustim da me neko drugi izdržava, već da trudom zaradim uspeh - rekla je Ksenija, pa je potom dodala: