Pevačica je godinama krila partnera, a kada je otkrila njegov identitet, tada je rekla i da se udaje za njega i da njemu ne predstavlja problem to što se ona bavi najstarijim zanatom.

Elektra Elit, koja kao elitna prostitutka zarađuje na sat i do 1.000 evra, sebe predstavlja kao transrodnu osobu i tvrdi da joj je to pravo ime, upisano i u lična dokumenta. To je tačno, ali nije uvek bilo tako.