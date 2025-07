- Naučila si me kako da budem prisutna u svom telu - potpuno, slobodno, bez srama, bez tabua. Podsetila si me da nežnost nije slabost, da je reći "ne" sveto, i pokazala kako da probudim pravu muzu u sebi. Pokazala si mi šta znači zaista osećati, biti svesna tereta koji nosimo i voleti sebe potpuno, duboko, bez izvinjavanja. Ovakvo sestrinstvo, gde rast susreće istinu, a ljubav oslobađanje, retko je i sveto. Uvek si bila moja "do kraja i nazad". Volim te beskrajno. Ti si svetlost, vatra, drevna mudrost i svet tek treba da te vidi u svoj tvojoj moći. Rođene smo pre svog vremena, i beskrajno sam zahvalna što smo se pronašle u ovom. Neka sijamo divlje, zajedno, kroz sve živote, moja Buba.