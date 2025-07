„Žena zmija“ retko se pojavljuje u javnosti, ali mi smo se našli sa Majom Marijanom i razgovarali o svemu, od njene karijere do novih hobija i planova.

- Ne volim da budem u javnosti ako nemam nešto pametno da kažem. Trenutno radim na novim muzičkim projektima, i to me ispunjava - kaže pevačica .

- Često su mi neudobne kreacije koje nosim. Sa tim problemom se susreću moje koleginice, verujte mi najradije ne bih izlazila iz patika, one su mi najudobnije. Jednom sam obula patike, i dosta njih me je kritikovalo, ali baš me briga, svako ima pravo na svoje mišljenje - iskrena je pevačica.