- Gledam ga i stalno sam u nekom grču bila. Kako vreme odmiče, tako i ja popuštam, kao i svaki roditelj. Gledam ga kako je telesno oslabio, na to je moj fokus bačen. Ja znam šta on misli svaki put kada ga ugledam. Međutim, on je u rijalitiju, to je psihološka igra, zna on sve. Isto tako, svaki učesnik ikada je rekao da je poslednjih mesec dana period koji je najteži. Svi su nervozni, to je evidentno - rekla je Zlata Petrović i dodala: