Transrodna pevačica Elektra Elit , koja je uhapšena u Švajcarskoj zbog automobila koji je, ispostavilo se, navodno ukraden, nikada nije krila da se bavi najstarijim zanatom , a kako je više puta do sada istakla, velika podrška su joj bišva supruga i deca koju je dobila iz braka dok je još bila muškarac.

U medijima je malo detalja iznosila o svojoj prošlosti, pa tako do sada u javnost nije dospela informacija kako se zvala pre promene pola, kao i kako je izgledala kao muškarac. Međutim, Elektra je jednom prilikom progovorila o svom školovanju i putu od siromaštva do bogatstva.

Bila dobar učenik

- Rodom sam iz Like, koja je prošla rat, sa sela. Naučila sam kako je imati i nemati. Znam šta su životne vrednosti. Sad, što vidite ovu "gloriju i sjaj" to je radi šoubiznisa. Ništa nisam imala pre nego što ću otići za Švajcarsku. Svakom sunce dođe nekada, pa tako je i meni - govorila je pevačica, pa je otkrila nepoznat detalj o svojoj stručnoj spremi.

- Kao dete sam bila mnogo dobar učenik. Posle osnovne škole sam u Beogradu završila "Četvrtu gimnaziju", pa Višu hotelijarsku, pa u Švajcarskoj sam završila medicinu, odsek zavisnosti - droga i alkohol. Sad će neko reći: "Ova ga laže, kupuje diplome i ovo ono..." Igrom slučajnosti, zbog mog bivšeg dečka sam završila u prostituciji. Da se u startu ogradim, mene na to niko nije terao. To je posao koji ja volim. Sa ove tačke gledišta, da me neko pita šta bih radila u drugom životu, rekla bih da bih bila prostituka i pevačica - iskrena je svojevremeno bila Elektra.