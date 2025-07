Kako je pevač naveo, on je preživeo "otmicu" sina Dominika, zbog čega je morao da pokrene sudski postupak.

- Nije bila stvar u neplaćanju alimentacija, osoba koja sa strane to čita misli da ja ništa nisam plaćao. A jesam. No pre svega, ona je pobegla s detetom, a to je bila otmica. Danas dete ne može da se odvede preko granice, a da se ne traži potvrda drugog roditelja ako imate zajedničko starateljstvo. Ona je bila prijavljena za to, a o tome se ne zna u javnosti. To je zapravo bio početak svega. Pobegla je zato što sam je uhvatio na delu, a neću reći na kojem… – rekao je Daniel u podkastu Večernjeg lista.