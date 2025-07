- Imam jedan problem, to je da nikad nisam zadovoljna i da uvek mislim da može bolje. Takvo razmišljanje me je i dovelo u ovu situaciju. Sve u svemu, bolja nego što su bila.

Jovana Đorđević je javno govorila o nemiloj situaciji.

- Meni je prvi doktor, koji me je operisao napravio najveći problem, zbog njegove nestručnosti usne su mi asimetrične, tj. asimetričnije nego što su bile prirodno jer je sa jedne strane isekao više mesa, i to mog tkiva više nego samog materijala. Da je ta operacija obavljena stručnije, verovatno se ne bih ovoliko patila- rekla je ona tada.

Ko je Jovana Đorđević - Prala šoferke na pumpi pa smuvala fudbalera

- Kada sam prvi put videla Filipa, nisam verovala da postoji toliko lep muškarac. Da budem iskrena, prvo su me osvojile njegove velike crne oči i neka prijatna energija kojom zrači, a pošto sam ga bolje upoznala, shvatila sam da je on divan čovek sa ogromnim srcem i sjajnim smislom za humor. Mogla bih do prekosutra da nabrajam sve njegove vrline", rekla je Jovana.