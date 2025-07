Kako se već pisalo, da Čola zapeva na vašem veselju, koštaće vas i do 50.000 evra , a isto je i sa nastupima. Međutim, njegov mlađi kolega Željko Joksimović prešao je cifru koju traži Zdravko, pa on za manje od 60.000 evra ne uzima mikrofon u ruke.

Ono što je još interesantno, a tiče se Zdravka Čolića jeste to da su s njim nedavno kontaktirali iz jednog poznatog kluba u Crnoj Gori da održi koncert, međutim, Čola nije pristao na ovu ponudu. Razlog je taj što je pevaču vreme kad treba da izađe pred publiku - kasno. U pomenutom klubu nastupi počinju sat i po nakon ponoći, a njemu ta satnica ne odgovara, iako je ranijih godina pristajao i na to.

- Čolu su zvali nedavno da peva u Crnoj Gori, ali on je odbio. Nudili su mu 50.000 evra, koliko i košta njegov nastup, ali on nije prihvatio. Njemu ne odgovara da započne nastup u 1.30 sati. Njemu tih 50.000 evra neće mnogo poremetiti stanje na bankovnom računu čim je mogao da ne prihvati ovu ponudu. Što bi se reko, ima se, može se. Inače, ovde se priča da gazde kluba ne odustaju i da se nadaju da će ipak uspeti da nađu neki kompromis sa Čolom, da bi on do kraja sezone nastupao kod njih. Ranijih godina je prihvatao ponude, ali ove godine je to promenio - kaže izvor upućen u ovu priču.