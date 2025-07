Nenad Marinković Gastoz jedan je od superfinalista rijaliti programa " Elita 8" , a na Tajlandu je navodno snimao filmove za odrasle i to mu je bio glavni izvor zarade, prenose mediji.

"Oduvek je maštao o tome"

- Gastozu nije bio prioritet novac, već izazov, nešto novo, čovek stavrno voli žene i to mu je dovoljno, ali lepo je od toga zarađivao. Bio im je zanimljiv što je bele puti sa svetlim očima, a i nema tremu uopšte. Kad pogledate on već godinama unazad pred kamerama ima odnose u rijalitiju, ovo je samo malo eksplicitnije. Imao je samo jedan uslov za produkciju, a to je da mu obezbede deset lepotica - kaže za medije prijatelj Nenada Marinkovića.