U čast legende narodne muzike večeras će se u Beogradu održati koncert, gde će njegove pesme pevati sve same legende narodne muzike, a prvi se latio mikrofona Keba. Foto: Damir Dervisagic

- Ova pesma je poklon mom rodnom gradu i velika zahvalnost za sve. Tačno pre 32 godine kada sam sa svojom porodicom otišao za Beograd (gde i dan danas živimo) rekao sam sebi da svaki sledeći put kada dođem u Loznicu biće to samo sledeći dan od dana kada sam i otišao. Prošlo je 30 godina, ali i mom kalendaru to je 30 dana i eto objašnjena kako se napaja moja duša i zašto je još uvek mlada i puna životnog i umetničkog entuzijazma i na sceni i van scene. Drinska voda još uvek postoji u mojim venama, a sećanje na sve ono što sam doživeo i naučio u Loznici i danas me drži u životu i ubrizgava u moju dušu uvek pravu dozu radosti. Uvek ti i vam se vraćam i hvala ti za sve u životu grade moje mladosti - istakao je Keba.