"Razumem Milana Stankovića"

- Ljudi ne gledaju svojim očima ove lepote, samo u telefon. Snimaju se, slikaju se, napuće usne i trće se. Katastrofa, otišli smo dođavola kao društvo. Ranije je bio pojam kada vidiš neku poznatu ličnost, danas se sve promenilo i izgubilo draž. Sve je to jedna parodija i marketing gde narod to gleda. Svi su kao srećni i nasmejani. To je sve privid i oni to znaju, ali neće da priznaju sebi lakše im je da lažu - bez zadrške govori pevač.