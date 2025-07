Vrtoglavo visoki honorari učesnika

- U rijalitiju sam za vrlo male pare. Pitajte lažne milionere koliko su uzeli para. Boli me glava od njihovih laži. Inteligentan sam čovek i pre sam za jednu skromnu, dobru platu, koja te čeka kad izađeš iz rijalitija, nego da tražim milione, a izađem bez žute banke. E, njima se to dešava. Ja sam zadovoljan. Tih deset plata na kamatu, bude plus i neka nagrada, eto dobio sam kola, javnu promociju, pa sve to vredi.