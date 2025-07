Slušaj vest

Gabrijela Pejčev je pre nekoliko dana izjavila da ne bila sa muškarcem koji zarađuje 1.500 evra mesečno.

Pevačica je sada ponovo pokrenula temu i istakla kako ne potcenjuje te ljude koji toliko zarađuju, samo ona smatra da takav odnos ne bi opstao na duže.

- Mnogi su me usudili, pogrešno sam protumačena. Ti ljudi su neostvareni koji to tako komentarišu. Ja ne potcenjujem nikoga ko radi za 1.500 evra, jednostavno sam htela da kažem da odnos između nekog ko je ostvaren profesionalno i ko mnogo više zarađuje od muškarca - teško može da opstane taj odnos. Stvore se kompleksi sa muške strane, kad ne može da isprati to dolazi do nesuglasica, ti želiš jedno, a on drugo - rekla je Gabrijela za "Hype".

Afera sa oženjenim pevačem

Podsetimo Pevačica je bila ljubavnica oženjenom pevaču, gde je javno govorila o tome

- To je jedna od situacija gde sam najviše bila poljuljana. Velika je medijska pompa bila u tom trenutku. Iz te situacije je izašlo to da je neko bio povređen mnogo više nego ja ili mnogo više nego on. Mislim na njegovu suprugu Sanelu - rekla je Gabrijela tada za Hype, koja je priznala da je Semira volela:

- Volela sam ga. Prekinula sam taj odnos jer je bio oženjen, ali u tom trenutku nisam razmišljala ni o kome, osim o sebi. Bila sam jako sebična - priznala je ona, koja je ne krije da je bila ljubavnica.

Oprostila dečku prevaru

Pejčeva je priznala da je svom partneru oprostila prevaru ali i da se dan danas kaje zbog toga.

- Prešla sam preko prevare u jednoj od prethodnih veza i to je bio jako veliki udarac i to je najveća glupost koju sam uradila, jer to kad se jednom desi desi se ponovo posle nekog perioda. Ne znam da li se desilo ponovo, nisam stigla da saznam, ali sam primetila promenu u ponašanju svakako, i kad jednom to oprostite, to više ne može da bude isti odnos. Naravno da uvek sumnjate i kad god se uhvati za telefon stalno ste u stresu da nešto radi. Taj život prevarene devojke nema neku perspektivu, rekla je za Hype TV Gabrijela Pejčev.

Gabrijela Pejčev priznala: