Ovako je izgledala Alina pre promene pola Podsetimo Alina Juhart je prva transrodna pevačica koja se takmičila u muzičkom takmičenju gde je skrenula ogromnu pažnju na sebe.

- Mislim da je to bilo još kad sam bila devojčica, ali to je proces, pa i dan-danas posumnjam u sebe. Znate, to nije lak život. Ponekad kad šetam ulicom, ljudi me gledaju, pa onda čuju glas, a ja moram da objasnim ljudima.