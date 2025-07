"Otišli smo u Surčin tu noć smo bili zajedno, on me je tu noć zaprosio, posle dva dana poznanstva. Ujutru u pet sati mi ležimo, ja mu kažem: "Treba da me voziš", tad sam stanovala u centru, u Dimitrija Tucovića. On mi kaže: "Mogu da te vozim samo da uzmeš svoje stvari i da se vratimo", ja kažem: "Kakve stvari, tu su mi i mama i dete". On kaže: "Ja sam te najozbiljnije pitao", ja sam počela da se šalim sa njim, kažem mu: "Pa nisi obavestio svoje roditelje", mislila sam da je sve šala. On je odmah zvao mamu, pitao je gde mu je tata, zvao ih da dođu. Kad mu je došla majka, on kaže: "Mama, ja sam se oženio". Onda je pozvao neke tamburaše iz Surčina, krenulo veselje, pozvao drugove, a ja moje nisam ni obavestila. Zvala sam odmah Zlatu, da joj kažem da sam se udala, ona je mislila da se šalim. Zlata je odmah pozvala moju sestru, oni su mene zaključali, kažu da nisam normalna, zaključali su me u stanu i rekle: "Ne ideš ti nigde, koja crna udaja, je l' si ti normalna, ti ne znaš čoveka, a udaješ se", ja im kažem: "Ja sam se već udala, gotovo, mi smo sinoć pravili veselje". Oni su mislili da sam pukla, da nešto nije u redu sa mnom. To je bio jul. Ja sam posle radila do Nove godine, odradila još te tezge koje sam imala dogovorene - ispričala je jednom prilikom pevačica.