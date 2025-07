- Nadala sam se da ćemo Peja i ja pričati i oprostiti se , ali sam shvatila da do toga neće doći, jer je on rekao da mu se spava. Želela sam da mu se izvinim, da makar kao ljudi završimo, da budemo dobri. Ne mogu da opravda njegovo ponašanje time jer je povređen - počela je ona.

- Ja želim da boli onog ko je mene povredio. Ali da, postoji i taj momenat gde ja imam neke posledice od svega toga. Počelo je sve rođenjem našeg sina, ja sam priznala i bila sam kidnapovana, to je istina. Na suđenju nakon toga, prvi put smo se sreli, videla sam ga tamo, čestitala slavu i jedino zbog deteta rešila da spustim loptu, kako bih sinu učinila dobro. On je bio zatvoren dve godine, u to vreme sam se osećala bezbedno, jer je u moj život došao neko pored koga sam se osećala zaštićeno.