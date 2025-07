Šta je ono što je po tvom mišljenju obeležilo ovu sezonu, koji je to najpotresniji momenat Elite 8?

- Za najpotresniji momenat bih izdvojila kada je Milica trudna ušetala u "Elitu", kao i same uspomene pojedinih učesnika.

- Očekujem upravo ono i što je najavio - nešto neviđeno do sad. Znamo da naš Veliki šef iz sezone u sezonu uvek iznenadi, imali smo prilike da čujemo da su pobednica "Zadruge 6" Aleksandra Nikolić kao i Maja Marinković već potpisale ugovor za "Elitu 9", pa onda i sve to što si naveo, pa kad razmislim da je to sve zajedno samo delić onoga što nas očekuje, šta onda da mislim sem da nas očekuje najbolja sezona ikada.