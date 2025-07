Uložio milion evra



- Da nije bilo tog producenta i menadžera, ne bi bilo ni njih dvojice i oni to dobro znaju. Taj čovek je uložio ogroman novac u njihovu karijeru, plaćao im skupe spotove, opremio studio, osnovao im firmu koja se zove "Imperija". Pre njega su bili lokalni treperi, mogli su samo da sanjaju o tome da budu popularni u regionu. E onda je taj menadžer ušao u njihov život i sve se promenilo. Mogli su pomoću tih para da ulože u marketing i da za njih čuje mnogo ljudi. Koliko znam, Džala i Buba su s njim sarađivali nekoliko godina, sve dok taj čovek nije zaglavio na robiju - priča izvor Kurira.

U međuvremenu je pomenuti ključni saradnik sarajevskih trepera izašao iz zatvora, ali više nije blizak s njima:

- Kao i većina ljudi koji se domognu nekog uspeha, tako su i Džala i Buba zaboravili ko im je pomogao. Nikad nisu pozvali tog menadžera da ga pitaju da li mu nešto duguju, a to je osnovni red. On je u njih uložio mnogo para, sigurno oko milion evra. Veći deo Džala i Buba su vratili kroz nastupe, ali ostalo je još oko 300.000 evra duga. Oni se prave kao da ne znaju za to.

A kad bi hteli da plate dug bivšem menadžeru, priča naš sagovornik, to bi mogli da urade vrlo brzo jer su sad najplaćeniji.

- Njih dvojica sad za jedan nastup dobiju nekad i 30.000 evra, zavisi koliki je klub. To znači da bi za desetak tezgi oni isplatili bivšeg menadžera, ali im očigledno ne pada na pamet. Retko mu se kad i jave pozivom. Sve se zaboravilo, to je njihova velika sramota - naveo je izvor Kurira.

Podsetimo, pre nego što su postali popularni u Srbiji, Buba i Džala pozivali su na linč i mržnju Srba. Oni su preko Jutjub naloga svoje izdavačke kuće "Imperija" pre devet godina objavili nekoliko poruka koje sadrže eksplicitnu nacionalnu mržnju.

- Lajk ako bi i ti klao Srbe - pisalo je u jednom njihovom obraćanju, a kad je neko od korisnika interneta izrazio negodovanje zbog ove poruke, usledio je tada još brutalniji odgovor Džale i Bube: