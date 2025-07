Muzika u krvi

Ovde je odrasla Snežana Đurišić

- Radio sam sa njenim ocem, bio je ozbiljan čovek, ali veoma muzikalan. Pisao je pesme, i neke od njih je Snežana otpevala kasnije. Viđao sam je ponekad kad ju je dovodio na posao. Tihi osmeh, kulturna, a on bi odmah rekao: "Ovo je moja pevačica!" Bili su svi vrlo talentovani. Muzički talentovana porodica - ispričao je bivši kolega njenog tate.

I danas, mnogo godina kasnije, komšije i poznanici s ponosom govore o maloj Snežani, koja je iz obične zgrade u Kraljevu stigla do velikih bina, ali, kako kažu, nikad nije zaboravila ko je i odakle je.

Snežana je u rodnom Kraljevu živela do svoje 12. godine. Tada je imala sreću da zapeva na rođendanu kod predsednika Jugoslavije, pokojnog Josipa Broza Tita, i to je zauvek promenilo njen život i živote njene porodice.

- To je bilo 1971. godine, imala sam 12 godina. Pojavio se harmonikaš Toša Elezović, koji je bio prijatelj Josipa Broza Tita, i pitao da pevam na rođendanskoj proslavi predsednika Tita. Tu je bio i Zoran Leković, koji je pevao na Beogradskom proleću i mi kao dva klinca smo dovedeni u Dom omladine. Sećam se te velike torte i pitanja koja mi je postavljao i da smo zajedno presekli tu veliku tortu - ispričala je pevačica u emisiji "A sad malo mi" i dodala: