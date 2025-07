Prva i neprežaljena ljubav

Naziv njegovog vloga je Gastozz Stories i prvi put je postavio klip 6. novembra 2009. godine. Jedan od najpoznatijih snimaka je „How to kiss a devojka with usta and jezik“, kao i drugi koje je snimio sa bivšom devojkom Marijom Jakovljević. Pozitivna i umiljata devojka odmah je ukrala srce njegovih fanova.