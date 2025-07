Razvod

- Ne bih sada ništa da pričam šta bih promenio, razvodimo se i to je to. Sve je to oko nekretnina bilo naše, zajedničko. Njoj je ostao jedan plac sa temeljom, trebali su da stave kuću, ali još nisu, a ja sam kada smo se rastali počeo na drugom placu da gradim i završio sam sve za 5 meseci. Ona može i na njenom da sačeka da dobije ili da sagradi, već je pola završeno, struja, voda, kanalizacija, možda budemo prve komšije - pričao je Bora.

U ljubav ne veruje, ali u sudbinu da

Milica nakon razvoda ne želi ništa

- Iskreno da kažem, mogli ste da vidite kako je izgledao moj život. Kučići, kuvanje, salon, sestra, niti sam izlazila u grad, u izlascima niste mogli da me vidite, noći sam provodila sama kod kuće, tako da mogu da pričaju i pišu šta god hoće. On je bio moj izbor sve ove godine, mogu da kažem da smo oboje bili vredni i radni...Vraćeno je sve, otišli smo kod notara, rešili smo da sve što je njegovo, vratila sam mu. Ne želim ništa što je stečeno u braku i što je njegovo da uzimam, ja se nisam iz interesa udavala, a ove krtice mu pune glavu kako ću nešto da mu uzmem, mislim ne da otuđim, jer meni to po Zakonu pripada, ja sam se odrekla svega i ako sam još nešto dužna, ja ću da vratim...Mi smo sve u braku ulagali barabar, kada se sve složi, možda postoji ta cifra da je on više uložio, ako treba i tu cifru ću da vratim - rekla je Milica u emisiji "Pitam za druga".