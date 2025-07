Svetislav Sinđelić Đura kaže da je ponosan na sina Nenada Marinkovića koji je pobednik rijalitija "Elita" i tvrdi da je od samog starta znao da će baš on da trijumfuje u ovom formatu.

- Evo dobro sam, tu sam u Svilajncu. Gledao sam i drago mi je da je Nenad pobedio. Ja sam to rekao još na početku. On je za sve učesnike Adriano Čelentano, to je italijanski čuveni pevač, šmeker, šarmer, sedamdesetih godina je pevao kancone, ali ja sam ga svojevremeno slušao i cenio njegov stil. E, takav vam je i Nenad.