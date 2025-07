Ljubav je pobedila

- Moj partner je video celo moje telo i dušu. Video me bez šminke, video me dok plačem, video moj ružan smeh. Video me je sa raščupanom kosom, neokupanu, upoznao je i najčudnije strane moje ličnosti, video je moje strije i sve moje nesavršenosti. Video je i moje najgore ponašanje, ali je ipak ostao uz mene i voli me koliko god može. U ovoj generaciji imati takvog partnera je najveći blagoslov od Boga - napisala je Luna.