- Srećan sam zbog Stefanovog plasmana, mislim da je pobedio samog sebe i nadmašio mene kao oca. U ovoj sezoni je okarakterisan kao jedan od najkulturnijih učesnika, u prošlim je to bili pola-pola, ali u ovoj sezoni se vidi da je sazreo - rekao je Osman, pa priznao da li je za to zaslužna devojka.

- Verovatno jeste i ona, ali je i on sazreo tokom rijaliti karijere.

Osman o Anđeli Đuričić

- Rijaliti se završio, za mene su sad svi isti. Dok su u rijalitiju oni su za mene kao igrači na terenu. Na samom početku rijalitija sam rekao da poznavajući svog sina mogu da pomislim da je bio sa Anđelom Đuričić na tom rođendanu, ja tamo nisam bio. Ja nikad nisam tvrdio da su bili zajedno, nisam im držao sveću. Ja Anđelu nisam dirao dok nisam video da je krenula na Stefana i kad je spomenula i suđenje, a on nije mogao da se brani. Video sam đavola u njoj tada. Ne planiram tužbe, mene to ne zanima. Rekla je da smo Stefan i ja ženomrzsci, nasilnici... Za mene nije mogla to da kaže, mogao bih da je tužim, ali se ja time ne bavim.