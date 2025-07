Nije više išlo



- Nisam odmah suočila dete sa istinom, nisam to prihvatala, i to je mnogo teži put... I dok ja njemu nisam ulila saznanje šta znači razvod, dok mu nisam dala primere kako žive njegovi drugari čiji su roditelji razvedeni... Strahinja je meni jednog dana rekao: "A, mama, ovo je razvod...", ja sam mu rekla: "To je, vidiš da ništa ne fali." Onda sam mu rekla istinu - rekla je Sanja i dodala:

- Da sam slušala na vreme roditelje, ranije bih se razvela. Mnogo mi je značila podrška porodice. Verovala sam u ljubav za ceo život, sa tom idejom sam se venčala. Danas verujem da u svetu ima mnogo više velikih ljubavi nego velikih brakova. Mislim da je brak prevaziđena institucija. Ovaj brak koji postoji danas deluje mi kao biznis-model. Da se moj tata pitao, i da se moj brat pitao, trebalo je i ranije da se razvedem. Nagovarali su me na to jer su pre mene videli da nemam više sjaj u očima. Moj personaliti se promenio. Nije više bilo te harizme, sve je bilo drugačije - istakla je ona.