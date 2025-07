- Mislim da sam previše stezala to nešto što mi nije ni pripadalo. On nema moj broj telefona, nije mi se javio u studiju, nismo se pozdravili. Otišao je samo, ja sam gledala sve vreme gde je. Nisam se pozdravila ni sa njegovim roditeljima. Razočarana sam jer mislim da je to to - rekla je Ena, pa dodala: