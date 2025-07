Slušaj vest

Pop pevač i miljenik nežnijeg pola, Saša Kovačević, sinoć je nadmašio sva očekivanja! Jedan od najpopularnijih pop izvođača domaće scene nastupio je na kultnoj manifestaciji „Ubske večeri“ pred oko 6.000 posetilaca, priredivši veče za pamćenje.

Tokom nastupa, Kovačević je pokazao ne samo vokalnu superiornost, već i blizinu s publikom te je u jednom trenutku sišao je sa bine i prošao kroz masu, pozdravljajući se s fanovima i ljudima koji su oduševljeno pozdravili ovaj potez. Gest je izazvao ovacije, a nakon toga je dobio i poklone od fanova.

Saša je pre nastupa za okupljene medije otkrio koji je njegov ritual pred nastup, kako planira da proslavi svoj jubilarni 40. rođendan, ali i kakav odnos ima sa bratom.

“Što se tiče Uba, za sada, fenomenalni su domaćini. Prvi put nastupam ovde i osećam se divno. Malo smo se opustili, nazdravili čašom vina pred nastup, što je kod mene već postao mali ritual. Kako će me publika dočekati to ću vam reći posle nastupa. Iskreno, osećam da će biti lepo, ali sačekaću da to potvrdim posle prve pesme”, počeo je Saša za medije pred nastup.

Bliži mu se jubilarni 40. rođendan, a medije je zanimalo kako će ga pevač proslaviti.

“40. rođendan ću proslaviti sa svojom porodicom i to na odmoru. I prošle godine sam rođendan proveo na odmoru, a i ove, jubilarne godine, ću sve isto. Verovatno ću nešto skromno obeležiti kada se vratim, u krugu dragih prijatelja i rodbine. Inače, nisam tip koji rođendane slavi pompezno ili u nekom širem krugu ljudi. Uvek je to intimno, mirno, među najbližima i tako će biti i sada, za ovaj četrdeseti. Eto, da simbolično zaokružim jedno poglavlje i polako zakoračim u petu deceniju.“

Podsetili smo ga da su njegovi roditelji 2009. godine izjavili u jednoj emisiji da je Saša rođen pod srećnom zvezdom i da mu sve ide lako, dok je brat Rade uvek morao da se “muči” i nikada nije uspeo “iz prve” da dobije šta želi te je zato njegov put bio teži.

Zanimalo nas je da li je to istina, kao i kakva je situacija danas, kada su odrasli ljudi.

„Rade je danas, u komunikaciji, mnogo otvoreniji nego ranije. Ranije je bio zatvoreniji, možda čak i povučen u nekim situacijama ili i stidljiv. Ne mogu sada da to tačno definišem na način kako si me pitala, ali moguće je da je upravo to razlog što je imao neke svoje unutrašnje borbe i teže dolazio do svog cilja”, rekao je Saša i dodao:

“Ja sam, recimo, Lav u horoskopu, i ceo život sam bio vođen nekom lepom energijom. Trudim se da uvek budem pozitivan i to mi je jako važno. Odmalena sam voleo da se smejem i da šaljem tu energiju drugima…mislim da to ljudi osete, više nego kada se neko nameće na silu. Možda mi je zbog toga nekada bilo malo lakše”.

“Nikada nisam voleo da budem u prvom planu, nisam bio od onih koji se ističu po svaku cenu. Sa npr. 14,15 godina ja sam bio dečak koji je stajao nekako više sa strane. Naravno, kao pravi Lav, umeo sam i da pokažem šta znam, ali ništa nije bilo preterano nametljivo. Jako rano sam počeo da radim, sa nekih 14,15 godina, i to je oblikovalo moj karakter”, izjavio je Saša i otkrio kako danas funkcionišu Rade i on:

“Danas, u ovim godinama, mislim da funkcionišemo najbolje što možemo. Jedno drugom smo najveća podrška i i dalje sve radimo zajedno, u studiju smo zajedno…Iskreno verujem da on živi jedan srećan i dobar život, a generalno smo, svi zajedno, kao porodica, bolji i srećniji zbog toga.“

Zanimalo nas je i kako sarađuju u studiju, kao i da li nekada, zbog sukoba mišljenja, dolazi do svađe.

„Ne svađamo se nikada, ali zna da dođe do sukoba mišljenja. Lav možda jeste glasniji, ali što se takvih stvari tiče, ja mu zaista verujem. Bez obzira na to da li sam ja glasniji u diskusiji ili možda on, na kraju nekako uvek on pobedi. Nekako sam oduvek voleo da važne, krucijalne odluke prepustim njemu. I danas je tako, ako ja kažem jedno, a on drugo, uvek na kraju poslušam njega. Iskreno, imam poverenje u njegov sud”, rekao je za kraj Kovačević.

