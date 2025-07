"Emocije postoje, to ne poričem"

- Mislim da sam previše stezala to nešto što mi nije ni pripadalo. On nema moj broj telefona, nije mi se javio malopre, nismo se pozdravili. Otišao je samo, ja sam gledala sve vreme gde je. Nisam se pozdravila ni sa njegovim roditeljima. Razočarana sam jer mislim da je to to. Videćemo se na žurki pa ćemo čuti kakav je njegov stav. Imaćemo zajednička gostovanja, možda ga to bude motivisalo da se javi. Ja nade nemam, napolju ga sigurno neću stezati, tamo smo bili zatvoreni. Napolju druge stvari mogu da mi skrenu misli, ne planiram da napravim prvi korak. Emocije postoje, to ne poričem. Baš mi je žao iskreno - pričala je za medije posle finala.