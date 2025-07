- Iako je tri i po godine medijskog ćutanja bilo potrebno da se saberem i da vidim kako dalje, odlučujem koliko se to može. Bilo je teško. U isto vreme radila sam svoj posao, i to mi je bio spas, izlaz, lek. S druge strane, ta tišina mi je prijala. Lakše mi je da samo pevam i da kroz pesmu izbacim emocije – priznala je Ana za "Premijeru vikend specijal"i dodala:

– On je došao u pravom trenutku i oblikovao me na svoj način. Bio je borac, i želela sam to da kažem javno. Nije ostavio slabost za sobom, ostavio je snagu. I danas, kada razmišljam o svemu, ne mogu da verujem da je otišao. On je bio moj vitez... - rekla je pevačica kroz suze.